I treni sulla linea tra Firenze e Pisa saranno sospesi fino al 30 luglio, a partire dalle 23 del 26 luglio. La chiusura si rende necessaria per un intervento di manutenzione molto complesso. La tratta resterà inattiva per circa cinque giorni, influenzando i collegamenti tra le due città. I viaggiatori sono invitati a consultare le alternative di trasporto e gli aggiornamenti sui servizi ferroviari.

FIRENZE – Scatta stasera, 26 luglio 2026, alle 23, una delle operazioni infrastrutturali più complesse degli ultimi anni in Toscana. Rete Ferroviaria Italiana darà infatti il via alla fase conclusiva della sostituzione del cavalcaferrovia stradale di Ponte al Pino, intervento destinato a rinnovare completamente uno dei principali attraversamenti ferroviari di Firenze. Nei quattro giorni di lavori l’offerta ferroviaria nel nodo di Firenze sarà ridotta di circa il 50%, secondo un piano predisposto da RFI insieme alle imprese ferroviarie. I collegamenti ad Alta Velocità tra Roma e MilanoTorino saranno comunque garantiti attraverso la linea Tirrenica, con due treni ogni ora deviati su quel percorso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte al Pino chiuso: nuovo stop dei treni fino al 30 luglio. Tutto quello che c’è da sapere

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