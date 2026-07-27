L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di oltre 100 pagine per spiegare le norme fiscali introdotte dal nuovo Codice del Terzo settore, entrato in vigore nei mesi scorsi. La circolare fornisce chiarimenti sui vari aspetti delle disposizioni fiscali applicabili alle organizzazioni del settore, chiarendo i requisiti e le modalità di applicazione delle nuove regole. Le indicazioni riguardano principalmente le agevolazioni fiscali, le modalità di rendicontazione e gli obblighi di legge per gli enti coinvolti.

Nei mesi scorsi, con l’entrata a regime del Codice del Terzo settore, l’agenzia delle Entrate ha emanato una circolare di oltre 100 pagine per fornire chiarimenti sulle disposizioni fiscali legate al Codice. Ora gli esperti del Sole 24 Ore analizzano le conseguenze sia delle novità sia dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la maxicircolare, inquadrando innanzitutto i criteri da utilizzare per qualificare ai fini fiscali l’attività svolta dagli enti e spiegando come effettuare il test di commercialità previsto per classificarne i proventi fra quelli con natura di lucro oppure no. L’analisi tocca anche i regimi fiscali previsti per ciascun tipo di ente del Terzo settore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Fisco.

© Ilsole24ore.com - Il nuovo fisco sul Terzo settore: le norme e i chiarimenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Indagini finanziarie e fisco: La Sentenza CEDU che cambia tutto

Notizie e thread social correlati

Terzo Settore e associazioni, una guida CNA per orientarsi tra norme e opportunitàUna guida della CNA aiuta le associazioni e gli enti del Terzo Settore a orientarsi tra le norme e le opportunità.

Scuole paritarie, svolta Irap: il decreto Fisco corregge il Codice del terzo settoreIl decreto Fisco ha modificato il Codice del Terzo Settore, includendo l'articolo 82-bis che riguarda le scuole paritarie.

Temi più discussi: Riforma fiscale, alle Camere lo schema di decreto Omnibus su redditi, successioni, IVA, accise, controlli e semplificazioni; Auto aziendali, il Fisco: conto più alto dopo cinque anni; Nuovo TUIR, ecco come cambia il sistema fiscale: dalle holding alla Global Minimum Tax - CAF; Il POS aiuta il fisco contro l’evasione, ma ora spuntano nuovi rischi.

#IlFaro - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Terzo settore e Fisco, cosa cambia per chi finanzia e chi riceve fondiBilanci, rendiconti finanziari e dichiarazioni fiscali, che cosa cambia con l'entrata in vigore del Titolo X° del Codice del Terzo settore? Esperti a confronto il 5 maggio in Codice Terzo settore: ... vita.it

Il Fisco ha un nuovo metodo per riscuotere i pagamenti: cos'è il pignoramente lampoLa procedura istantanea intercetta i crediti commerciali negli ultimi sei mesi e impone alle aziende clienti l'obbligo di pagare lo Stato ... msn.com