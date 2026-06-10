Scuole paritarie svolta Irap | il decreto Fisco corregge il Codice del terzo settore

Il decreto Fisco ha modificato il Codice del Terzo Settore, includendo l'articolo 82-bis che riguarda le scuole paritarie. La Federazione italiana delle scuole materne ha espresso soddisfazione, sottolineando che la norma evita alcune criticità legate all'Irap. La nuova disposizione mira a chiarire le modalità di applicazione dell'imposta, influendo sulla gestione finanziaria delle scuole paritarie.

La Federazione italiana scuole materne accoglie con favore l’articolo 82-bis che evita penalizzazioni fiscali nel passaggio da ente commerciale a non commerciale Con il decreto Fisco è stato introdotto l’articolo 82-bis nel Codice del terzo settore, una modifica che disciplina l’applicazione dell’Irap per gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore quando transitano dalla qualifica di ente commerciale a quella di ente non commerciale. La Federazione italiana scuole materne ha espresso apprezzamento per l’intervento, che rimuove un ostacolo che rischiava di penalizzare ingiustamente molte strutture. “Si tratta di una misura particolarmente attesa che si inserisce nel percorso di attuazione della delega fiscale, ormai giunto quasi a conclusione”, ha dichiarato il presidente nazionale della Fism. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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