Terzo Settore e associazioni una guida CNA per orientarsi tra norme e opportunità

Una guida della CNA aiuta le associazioni e gli enti del Terzo Settore a orientarsi tra le norme e le opportunità. La pubblicazione fornisce indicazioni su come scegliere la forma giuridica più adatta e quali regole rispettare, considerando le recenti novità normative. La guida si rivolge a chi lavora nel settore no profit e mira a chiarire gli aspetti legali e amministrativi, offrendo strumenti pratici per la gestione e la conformità delle organizzazioni.

Comprendere quale forma giuridica adottare e quali regole rispettare è oggi una delle principali sfide per chi opera nel mondo del no profit. Tra Enti del Terzo Settore, associazioni sportive dilettantistiche, società sportive e altre realtà associative, il quadro normativo è diventato sempre più articolato, soprattutto dopo le recenti riforme che hanno interessato il settore. Per aiutare associazioni, enti e cittadini a orientarsi tra obblighi, opportunità e regimi fiscali, CNA Modena ha realizzato una guida pratica e gratuita dedicata al mondo del No Profit. Lo strumento nasce con l’obiettivo di fornire una panoramica chiara delle principali forme organizzative oggi disponibili e di supportare chi deve costituire una nuova realtà o gestire un ente già esistente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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