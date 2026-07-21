Il ministro Piantedosi | L’Italia non è uno Stato di polizia

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che l’Italia non è uno Stato di polizia. Ha aggiunto che nessuno è al di sopra della legge e ha definito strumentalizzazioni la tesi contraria, riferendosi a una recente tragedia.

«Nel nostro Paese non c’è uno Stato di polizia» e «in Italia nessuno è al di sopra della legge. Sostenere il contrario è una becera strumentalizzazione di una tragedia come questa». Lo afferma in un’intervista sul quotidiano Il Messaggero il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir durante un intervento delle forze dell’ordine. Piantedosi e Bologna. «Quella di Bologna è una vicenda dolorosa che impone anzitutto rispetto per la persona deceduta e per i suoi familiari. Proprio per questo ritengo doveroso attendere l’esito degli accertamenti. La magistratura sta lavorando e avrà tutta la collaborazione delle istituzioni», dice Piantedosi. 🔗 Leggi su Open.online

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Terrorismo, Piantedosi: Radicalizzazione è fenomeno insidioso, mantenere alta l'attenzione

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