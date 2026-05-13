Il ministro della giustizia ha commentato il caso Garlasco, definendo la normativa attuale come sbagliata e criticandola per la possibilità di condannare una persona già assoluta in primo e secondo grado senza nuove prove. La sua posizione ha ricevuto il sostegno di alcuni avvocati, che condividono l’opinione sulla problematicità della legge. La discussione riguarda quindi le implicazioni legali di un procedimento giudiziario che può portare a condanne successive a assoluzioni definitive.

Il caso Garlasco? Frutto di “una legislazione sbagliata”, in base alla quale “una persona assolta in primo e in secondo grado, può poi senza nuove prove, essere condannata. E questo è accaduto 16 anni fa con il primo processo”. Così ieri il ministro della Giustizia, Carlo Nordio ha deciso di intervenire a gamba tesa nella vicenda giudiziaria, innescando le ennesime polemiche sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Sì, perché il Guardasigilli non è intervenuto, per esempio, sulla diffusione delle intercettazioni (tema peraltro a lui assai caro), né sulla spettacolarizzazione di un caso giudiziario. No, ha deciso di attaccare l’intero l’iter giudiziario, in nome di una sua vecchia battaglia “garantista”, che vorrebbe inappellabili i verdetti di assoluzione di primo grado.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Garlasco, Nordio rompe il silenzio e attacca: “Legge sbagliata, che permette di condannare chi è stato assolto due volte”. Col ministro si schierano gli avvocati

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