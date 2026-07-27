Il Milan arriva a Perth | quanti autografi per Amorim!

Notizia in breve

Il Milan è arrivato a Perth per la fase finale della preparazione estiva. La squadra ha incontrato decine di tifosi che le hanno rivolto numerosi autografi, in particolare il nuovo allenatore Ruben Amorim. La formazione continuerà gli allenamenti nella città australiana in vista dell'inizio della stagione. L’arrivo ha suscitato entusiasmo tra i supporter presenti, che hanno accolto la squadra con calore. Nessuna informazione su partite o programmi ufficiali.