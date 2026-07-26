Milan in partenza per Perth Ecco i convocati di Amorim | presenti anche Gila Nkunku ed Estupiñán | PM

Da pianetamilan.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan è partito da Malpensa alla volta di Perth. Tra i convocati figurano Gila, Nkunku ed Estupiñán. L'inviato di PianetaMilan ha assistito alla partenza all'aeroporto.

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L'inviato per PianetaMilan Stefano Bressi era presente all'aeroporto di Malpensa a Milano: il Milan è in partenza a Perth. Convocati anche Nkubku, Gila ed Estupiñán. Il francese non era stato convocato per la partita contro il Celtic per una botta, ora sta bene. Gila è uscito proprio durante la scorsa amichevole, ma non ci sono lesioni muscolari. Sospiro di sollievo per il Milan e per i tifosi rossoneri. Ecco quindi i convocati di Ruben Amorim per le prossime amichevoli in Australia. PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlovi?, Terracciano F., Tomori, Vladimirov, Estupinan CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci, Vos ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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