L'inviato per PianetaMilan Stefano Bressi era presente all'aeroporto di Malpensa a Milano: il Milan è in partenza a Perth. Convocati anche Nkubku, Gila ed Estupiñán. Il francese non era stato convocato per la partita contro il Celtic per una botta, ora sta bene. Gila è uscito proprio durante la scorsa amichevole, ma non ci sono lesioni muscolari. Sospiro di sollievo per il Milan e per i tifosi rossoneri. Ecco quindi i convocati di Ruben Amorim per le prossime amichevoli in Australia. PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlovi?, Terracciano F., Tomori, Vladimirov, Estupinan CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci, Vos ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan in partenza per Perth. Ecco i convocati di Amorim: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM

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