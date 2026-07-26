Il Milan è partito da Malpensa diretto a Perth con una rosa composta da diversi giocatori, tra cui Nkunku, Gila ed Estupiñán. L'inviato di PianetaMilan ha assistito alla partenza della squadra. Tra i convocati figurano anche altri calciatori che si sono recuperati e sono stati inclusi nella lista ufficiale per la trasferta. La squadra si prepara a disputare la prossima partita in Australia.

L'inviato per PianetaMilan Stefano Bressi era presente all'aeroporto di Malpensa a Milano: il Milan è in partenza a Perth. Convocati anche Nkubku, Gila ed Estupiñán. Il francese non era stato convocato per la partita contro il Celtic per una botta, ora sta bene. Gila è uscito proprio durante la scorsa amichevole, ma non ci sono lesioni muscolari. Sospiro di sollievo per il Milan e per i tifosi rossoneri. Ecco quindi i convocati di Ruben Amorim per le prossime amichevoli in Australia. PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlovi?, Terracciano F., Tomori, Vladimirov, Estupinan CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci, Vos ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gila, Nkunku e non solo. Amorim recupera diversi giocatori: ecco i convocati per Perth | PM

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Temi più discussi: Da Nkunku e Chukwueze a Camarda e Comotto: quanto ricorrerà il Milan alle risorse interne?; Milan, l'esordio di Gila dura solo 30': cambio obbligato in amichevole per un fastidio alla coscia; Da Nkunku e Chukwueze a Camarda e Comotto: quanto ricorrerà il Milan alle risorse interne?; Milan, il mercato non si ferma: ad Amorim piace Inacio, ma prima servono le cessioni.

Modric son contento che resti ma non dev'essere il perno del centrocampo, ma una risorsa in piú, quindi benvenga un altro titolare che si alternino. Pulisic lo amo ma troppo fragile, prenderei un rinforzo li. Nkunku speriamo Amorim lo rivitalizzi. Athekame dev'e x.com

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