L'Oréal ha lanciato uno spray fissante per il trucco che promette di durare fino a 36 ore. Basta applicarlo in tre secondi per ottenere un fissaggio efficace, anche durante giornate lunghe tra lavoro, impegni e attività sportive. Il prodotto è progettato per mantenere il make-up stabile senza seccare la pelle.

Con la promessa di fissare il make up fino a 36 ore in soli 3 secondi, questa mist dei sogni si rivela una scelta vincente nelle infinite giornate tra lavoro, impegni e sport, perché fissa il trucco al viso senza seccare. La formula di ultima generazione dello spray fissante di L’Oréal In caso ve lo steste domandando (le voci, sui social, corrono) a dispetto del suo particolare profumo che ricorda una lacca d'antan, non si tratta dello stesso prodotto ma di una creazione di ultima generazione dalla formula micronizzata extra fine. Una caratteristica consente al prodotto di posarsi come un velo invisibile sul viso, fissando il trucco senza alterarne la texture. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il miglior spray fissante trucco di L'Oréal: make-up perfetto fino a 36 ore

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