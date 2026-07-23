Un nuovo tipo di trucco, chiamato Anti-iPhone Face, promette di eliminare la necessità di contouring e fondotinta coprenti. Questo metodo mira a ridurre l’effetto levigato e scolpito che si ottiene con tecniche tradizionali, come correttori e illuminanti applicati strategicamente. L’obiettivo è ottenere un aspetto più naturale e meno artefatto nelle foto scattate con lo smartphone, eliminando le finte perfezioni spesso create con i prodotti di make-up.

P elle levigata, zigomi scolpiti, contouring da manuale, correttore strategico e illuminante nei punti giusti per apparire perfette davanti alla fotocamera dello smartphone. Oggi, però, la direzione sembra essersi invertita. L’ultimo make up trend nato su TikTok si chiama “Anti-iPhone Face” e invita a fare esattamente il contrario: smettere di trasformare il viso in una versione filtrata di sé stesse e riscoprire una bellezza più autentica e spontanea. Cliomakeup: sì al makeup, no ai filtri di Instagram: «Creano problemi di percezione» X Leggi anche › Effetto TikTok: perché i prodotti beauty virali vanno “sold out” “Anti-iPhone Face”: il nuovo trend trucco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - E se il nuovo miglior trucco fosse smettere di sembrare perfette nelle foto? Si chiama Anti-iPhone Face ed è il make-up che dice addio a contouring e basi troppo coprenti

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Mi trucco senza mai staccare i pennelli dalla faccia @jessupbeauty5988

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