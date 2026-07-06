5 spray fissanti per il trucco effetto colla a prova di sudore

Notizia in breve

Cinque spray fissanti per il trucco sono disponibili, con effetto adesivo e resistente a sudore, acqua e calore. Questi prodotti sono progettati per mantenere l’aspetto del make-up durante le condizioni estive più impegnative, impedendo sbavature di mascara e rossetto, e riducendo l’effetto lucido sulla pelle. Sono indicati per chi cerca una soluzione duratura e resistente alle alte temperature, anche in ambienti molto caldi o umidi.