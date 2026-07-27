Il medico di base va in pensione Apre l’ambulatorio temporaneo

Da ilgiorno.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal primo agosto, in paese, sarà attivato un ambulatorio temporaneo a seguito del pensionamento di un medico di base. Il servizio sarà dedicato ai pazienti della dottoressa Maria Brutto, che terminerà ufficialmente la propria attività. L’ambulatorio sarà operativo per un periodo limitato e gestito da personale temporaneo. La decisione riguarda esclusivamente i cittadini assistiti dalla dottoressa Brutto prima della sua uscita dalla professione. Non sono stati annunciati altri interventi o sostituzioni a lungo termine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un medico va in pensione, dal 1° agosto in paese verrà attivato un ambulatorio temporaneo. Succede a Cerro al Lambro, dove il servizio sarà rivolto ai pazienti della dottoressa Maria Brutto, ormai prossima a concludere la propria attività. L’ambulatorio, in via Falcone 4, è nato dall’accordo tra il Comune e l’ Asst Melegnano Martesana con lo scopo di accompagnare i cittadini in questa fase di transizione, nella speranza che possa essere presto individuato un nuovo medico titolare. Ad agosto il servizio effettuerà un totale di (soli) 7 giorni di apertura, secondo un calendario e delle modalità che sono consultabili anche sui profili social del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il medico di base va in pensione apre l8217ambulatorio temporaneo
© Ilgiorno.it - Il medico di base va in pensione. Apre l’ambulatorio temporaneo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bagnaria, apre una piccola farmacia in municipio: 'Servizio essenziale per gli anziani'

Video Bagnaria, apre una piccola farmacia in municipio: 'Servizio essenziale per gli anziani'

Notizie e thread social correlati

Ambulatorio temporaneo per i pazienti senza medico di famigliaDal 1° agosto, a Paullo sarà attivo un ambulatorio temporaneo per i pazienti senza medico di famiglia.

Leggi anche: Addio al medico temporaneo e all’ambulatorio. Protesta

Temi più discussi: Il medico di base va in pensione. Apre l’ambulatorio temporaneo; Medicina generale, al Congresso Wonca si apre il confronto sul futuro della professione; Medici di famiglia e pediatri. Arriva il decreto per sbloccare i 235,8 milioni destinati alle apparecchiature diagnostiche di primo livello: fino al 50% delle risorse alle Case della Comunità; Medici di famiglia cercansi, il 27 scade il termine per il corso di formazione.

apre il medico di baseIl medico di base va in pensione. Apre l’ambulatorio temporaneoCerro, carenza di camici bianchi: scatta la soluzione tampone per i pazienti orfani della dottoressa. Nel mese di agosto il servizio effettuerà un totale di 7 giorni. Stessa soluzione al via anche a ... ilgiorno.it

Apre il mini ospedale sul litorale: medici di base, pediatri e serviziPisa, 12 maggio 2026 – Aperta sei giorni su sette per 12 ore al giorno con l’obiettivo di diventare un presidio di sanità integrata per tutto il litorale pisano. E’ la casa di comunità di Marina di ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web