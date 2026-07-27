Il medico di base va in pensione Apre l’ambulatorio temporaneo
Dal primo agosto, in paese, sarà attivato un ambulatorio temporaneo a seguito del pensionamento di un medico di base. Il servizio sarà dedicato ai pazienti della dottoressa Maria Brutto, che terminerà ufficialmente la propria attività. L’ambulatorio sarà operativo per un periodo limitato e gestito da personale temporaneo. La decisione riguarda esclusivamente i cittadini assistiti dalla dottoressa Brutto prima della sua uscita dalla professione. Non sono stati annunciati altri interventi o sostituzioni a lungo termine.
Un medico va in pensione, dal 1° agosto in paese verrà attivato un ambulatorio temporaneo. Succede a Cerro al Lambro, dove il servizio sarà rivolto ai pazienti della dottoressa Maria Brutto, ormai prossima a concludere la propria attività. L’ambulatorio, in via Falcone 4, è nato dall’accordo tra il Comune e l’ Asst Melegnano Martesana con lo scopo di accompagnare i cittadini in questa fase di transizione, nella speranza che possa essere presto individuato un nuovo medico titolare. Ad agosto il servizio effettuerà un totale di (soli) 7 giorni di apertura, secondo un calendario e delle modalità che sono consultabili anche sui profili social del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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