Il medico di base va in pensione Apre l’ambulatorio temporaneo

Notizia in breve

Dal primo agosto, in paese, sarà attivato un ambulatorio temporaneo a seguito del pensionamento di un medico di base. Il servizio sarà dedicato ai pazienti della dottoressa Maria Brutto, che terminerà ufficialmente la propria attività. L’ambulatorio sarà operativo per un periodo limitato e gestito da personale temporaneo. La decisione riguarda esclusivamente i cittadini assistiti dalla dottoressa Brutto prima della sua uscita dalla professione. Non sono stati annunciati altri interventi o sostituzioni a lungo termine.