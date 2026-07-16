Dal 1° agosto, a Paullo sarà attivo un ambulatorio temporaneo per i pazienti senza medico di famiglia. La struttura è stata istituita per assistere chi si trova senza un medico di riferimento dopo la cessazione dell’attività di una dottoressa. L’ambulatorio funzionerà come punto di assistenza provvisorio, offrendo servizi di base fino a quando non verrà assegnato un nuovo medico di famiglia. La misura riguarda esclusivamente i residenti del Comune.

A partire dal 1° agosto, a Paullo sarà attivo un ambulatorio medico temporaneo per rispondere alle esigenze dei pazienti che si sono ritrovati in un “limbo“, dopo la cessazione dell’attività da parte della dottoressa Martina Cancellieri. A mettere a disposizione i locali, nel già esistente polo sanitario di via Mazzini, è il Comune di Paullo che, in accordo con l’Asst Melegnano Martesana, ha così deciso di tendere una mano ai cittadini, risparmiando loro trasferte forzate fino all’ambulatorio temporaneo di Peschiera Borromeo, che dista 10 chilometri. E’ lo stesso Municipio ad annunciare la prossima messa in funzione del servizio. "La relazione trasmessa da Asst – fanno sapere dal Comune - evidenzia che sono 460 i residenti di Paullo interessati dalla cessazione dell’attività della dottoressa Cancellieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ambulatorio temporaneo per i pazienti senza medico di famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INDOVINA CHI VIENE A PRANZO EZIO DI CARLO SINDACO BALVANO KO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio al medico temporaneo e all’ambulatorio. Protesta

Leggi anche: Due medici di base lasciano. Oltre 2.400 pazienti “scoperti”. Via all’ambulatorio temporaneo

Temi più discussi: Addio al medico temporaneo e all’ambulatorio. Protesta; Casa della Comunità di Medicina: dal 13 al 18 luglio riorganizzazione temporanea degli ambulatori; Pazienti senza medico di base, ora i farmaci cronici si richiedono via mail; Terrazzo, dal 14 luglio attivo il Servizio medico distrettuale per i cittadini senza medico di base.

Ambulatorio temporaneo per i pazienti senza medico di famigliaA partire dal 1° agosto, a Paullo sarà attivo un ambulatorio medico temporaneo per rispondere alle esigenze dei ... ilgiorno.it

Introdotto il minimo di 6 ore settimanali in case di comunità per i medici di famiglia reddit

Ambulatorio medico temporaneo a Merlino e Comazzo per i pazienti del dottor FazziMerlino (Lodi), 23 marzo 2025- Dal 24 marzo, come annuncia l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, un ambulatorio medico temporaneo, aperto a Merlino e a Comazzo, servirà i pazienti rimasti ... ilgiorno.it