Addio al medico temporaneo e all’ambulatorio Protesta
A Tavernola, circa 800 cittadini vivono senza medico di base da quasi un anno. Dal 31 agosto 2025 non è più presente un medico di riferimento e l’ambulatorio locale è stato chiuso. La situazione si aggrava con la perdita del medico temporaneo, che garantiva una presenza settimanale per tamponare l’assenza del professionista. La mancanza di servizi sanitari continua a creare difficoltà per la popolazione locale.
Quasi un anno senza medico di base. Succede a Tavernola, dove 800 cittadini dal 31 agosto 2025 sono costretti ad affrontare questa emergenza, che ora è destinata ad aggravarsi: perderanno, infatti, anche il medico temporaneo garantito una volta a settimana per tamponare l’assenza di un professionista che sarebbe dovuto arrivare in paese. Ma l’ ambulatorio medico di via Rino continuerà a restare vuoto. "La situazione è drammatica – spiega il sindaco Roberto Martinelli –. Dall’ Asst Bergamo Est ci è stato comunicato che non arriverà nessun medico. Sono mesi che chiedo ai cittadini di pazientare perché mi era stato detto che sarebbe arrivato".... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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