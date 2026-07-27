Il Liverpool sta trattando per l’acquisto di Bradley Barcola. La squadra sta negoziando con il club di provenienza del giocatore, senza ancora aver ufficializzato l’accordo. Barcola, attaccante, è attualmente sotto contratto con un club francese. Non sono stati comunicati dettagli sulla durata del contratto o sulla cifra richiesta. La trattativa prosegue senza annunci ufficiali da entrambe le parti.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Un murale in omaggio all’ex giocatore del Liverpool Diogo Jota è visto fuori dallo stadio prima durante la partita MD1 della fase MD1 della UEFA Champions League 202526 tra il Liverpool FC e l’Atletico de Madrid ad Anfield il 17 settembre 2025 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Clive MasonGetty Images) Il Liverpool sta lavorando per ingaggiare l’attaccante del PSG Bradley Barcola, ma è improbabile che l’accordo sia semplice. Secondo Fabrizio Romano la trattativa probabilmente richiederà tempo e bisognerà trovare un accordo tra i due club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Liverpool lavora sul trasferimento di Bradley Barcola

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