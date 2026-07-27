Il Liverpool presenta un’offerta ufficiale da 120 milioni di euro per Bradley Barcola al PSG

Il Liverpool ha presentato un’offerta ufficiale di 120 milioni di euro al PSG per l’ala Bradley Barcola. La proposta è stata comunicata ufficialmente, secondo fonti vicine alla trattativa. Il club inglese ha mostrato interesse per il giocatore, attualmente sotto contratto con il club francese. Nessuna conferma è arrivata da parte del PSG o del giocatore. La trattativa è in corso e non sono stati ancora annunciati ulteriori dettagli.

Breaking: Secondo quanto riferito, il Liverpool ha presentato un’offerta ufficiale del valore di 120 milioni di euro per l’ala del PSG Bradley Barcola. Si dice che i Reds abbiano identificato il nazionale francese come uno dei principali obiettivi offensivi per sostituire Mohamed Salah, con una fonte di spicco su X che sostiene che ora è stata fatta un’offerta di apertura. Insider: il Liverpool ha presentato un’offerta ufficiale per Bradley Barcola. Secondo la fonte di X, il Liverpool avrebbe presentato una proposta da 105 milioni di euro più eventuali maggiorazioni, portando il pacchetto totale a 120 milioni di euro. “ESCLUSIVA Sappiamo che il Liverpool ha fatto un’offerta ufficiale per Bradley Barcola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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