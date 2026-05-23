Trasferimento di Bradley Barcola nel mirino di Liverpool e Arsenal

Il sito inglese ha riferito che sia il Liverpool che l’Arsenal sono interessati all’esterno del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Fabrizio Romano ha confermato questa informazione, specificando che i due club hanno manifestato un interesse per il giocatore. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative in corso o modalità di trasferimento. Nessuna delle parti ha ancora annunciato ufficialmente un accordo.

Sito inglese: Fabrizio Romano ha confermato che sia il Liverpool che l’Arsenal hanno interesse per l’esterno del Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Il 23enne è sembrato a lungo un talento entusiasmante, con Romano che ha ammesso che il Liverpool ha un interesse di lunga data per il giocatore. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Dato che Barcola attualmente non entra regolarmente nella formazione titolare del PSG, è logico che potrebbe lasciare il club quest’estate. Barcola viene descritto come una “opzione seria” per il Liverpool da Romano nel suo ultimo post su YouTube, mentre anche l’Arsenal apprezza il giocatore e sta valutando la possibilità di rafforzarsi in quella posizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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