La ventunesima tappa del Tour de France 2026, da Thoiry a Parigi, è stata ridimensionata di 44 chilometri rispetto al percorso originale di 133 km. La partenza è stata spostata da Thoiry, con dettagli sulla nuova località non comunicati. La tappa comprende ora salite di Montmartre e si svolge su un percorso più breve, a causa di cause di forza maggiore.

Il percorso della ventunesima e ultima tappa del Tour de France 2026 è stato modificato alla vigilia per cause di forza maggiore: la frazione da Thoiry a Parigi, originariamente di 133 km, ha subito un accorciamento di 44 chilometri ed è variata la località di partenza. Il via verrà dato direttamente nella capitale francese, sono stati aggiunti due giri del circuito iniziale sui Campi Elisi, mentre sono state confermate le tre salite a Montmartre (un chilometro al 6,5% di pendenza media) e il traguardo verrà posto, come da tradizione, all’ombra dell’Arco di Trionfo. L’ultima tappa del Tour de France 2026 sarà dunque lunga 89 km, ci sarà una parata a Thoiry e poi le squadre si dirigeranno direttamente al circuito finale, dove la partenza ufficiale verrà data alle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cambia l’ultima tappa del Tour de France: nuovo percorso, km tagliati, salite di Montmartre e cos’è successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La mia prima e unica volta al Tour de France. (Il racconto di Alan)

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026: percorso e favoriti della tappa 10 a Le Lioran, ancora saliteIl Tour de France 2026 riparte oggi con la tappa 10, da Aurillac a Le Lioran, lunga 166,6 chilometri.

Tour de France oggi tappa 15, ancora salite: il percorso con l’altimetria. Gli orari tv e i favoriti +++ stampare alle 10La tappa 15 del Tour de France si conclude con un arrivo in quota a Plateau de Solaison, segnando la fine della seconda settimana della corsa.

Temi più discussi: Tour de France 2026 · La ventesima e ultima tappa del 26 luglio, Thoiry - Parigi: descrizione, orari, salite e dove vedere; Tour de France, Pogacar trionfa a Le Markestein, davanti a del Toro; Tour de France 2026: il percorso e gli orari dell'ultima tappa dalle Yvelines a Parigi; Tour de France, oggi tappa 20: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

Occhiali rosa @giroditalia e Pogacar è pronto per la penultima tappa del Tour de France #Ciclismo #Cycling #TourdeFrance #TDF2026 #Pogacar x.com

Opinione impopolare: Alpe d'Huez è al limite, e non era neanche la migliore atmosfera di questo Tour de France reddit

Tour de France, ultima tappa da Thoiry a Parigi: percorso e altimetriaLa Grande Boucle numero 113 si è decisa: Tadej Pogacar ha vinto per la quinta volta. Dopo il doppio spettacolo sull'Alpe d'Huez, l'ultima fatica dei corridori è la classica frazione finale a Parigi ... sport.sky.it

Ciclismo, il Tour de France cambia l’ultima tappa per gli incendiRoma, 25 lug. (askanews) – L’ultima tappa del Tour de France 2026, in programma domenica 26 luglio tra Thoiry e Parigi, è stata modificata a causa dell’emergenza incendi che sta colpendo la Francia, i ... askanews.it