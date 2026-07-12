Tour de France 2026 prosegue ultime tappe e gran finale

Da quotidiano.net 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tour de France 2026 sta proseguendo e si avvicina alle sue ultime tappe, con la corsa che si concluderà il 26 luglio. Le squadre attraversano ancora diverse regioni, con numerosi traguardi intermedi. La fase finale si svolgerà nella capitale, dove si terrà la tradizionale passerella conclusiva lungo gli Champs-Élysées. La gara continua a coinvolgere ciclisti di tutto il mondo, con le ultime frazioni in programma nelle prossime ore.

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Prosegue il Tour del France 2026 in programma fino al 26 luglio. Il gran finale come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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