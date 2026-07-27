Il governo Meloni prepara un decreto per abbassare il prezzo del carburante | il piano per l'estate

Il governo Meloni prevede di approvare questa settimana un decreto legge per ridurre il costo del carburante. Il prezzo di benzina e diesel si avvicina ai 2 euro al litro in molte aree del paese. La misura mira a calmierare i prezzi per gli automobilisti durante l’estate. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto specifico del decreto o sui tempi di applicazione.

Il governo Meloni si prepara ad approvare, già questa settimana, un primo decreto legge per gli automobilisti: il prezzo di benzina e diesel è ormai prossimo a superare i 2 euro al litro ovunque. Così, dovrebbe arrivare un intervento-tampone che ribassi leggermente i costi dei carburanti. Più avanti si valuteranno misure più ambiziose, ma i soldi sono pochi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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