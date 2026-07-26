Il governo sta considerando l’attivazione delle accise mobili sulla benzina come misura per ridurre il costo del carburante. Si tratta di un meccanismo temporaneo che prevede la variazione delle accise in base ai prezzi del petrolio, senza aumentare la pressione fiscale sui conti pubblici. La decisione sarebbe volta a contenere l’aumento dei prezzi alla pompa senza ricorrere a nuove tasse.

Il governo valuta l’attivazione del meccanismo delle accise mobili per contenere gli effetti del caro carburanti senza gravare ulteriormente sui conti pubblici. L’ipotesi, al centro di un confronto tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, prevede di utilizzare il maggior gettito Iva generato dall’aumento del prezzo del petrolio per finanziare una riduzione delle accise su benzina e gasolio. Accise mobili sulla benzina, cosa sono Il piano del governo Meloni Accise mobili, come funzionano Quando scatta il meccanismo Accise mobili sulla benzina, cosa sono I prezzi dei carburanti sono tornati a crescere: per questo il governo valuta possibili misure per attenuare gli effetti dei rincari su famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Accise mobili sulla benzina, come funziona il piano del governo Meloni contro il caro carburante

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