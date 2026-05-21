Giorgetti | rischio Iran il governo prepara un decreto per i trasporti

Il governo sta preparando un decreto che riguarda i settori dei trasporti, in risposta ai rischi legati alla situazione in Iran. La decisione arriva dopo le tensioni e le instabilità nella regione, che potrebbero influire sulle catene di fornitura industriali. Il provvedimento prevede misure di sostegno per il settore dell’autotrasporto e dei trasporti pubblici, anche se nei dettagli ancora non sono stati resi noti. La discussione sulla questione si inserisce in un quadro di attenzione alle possibili ripercussioni internazionali.

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