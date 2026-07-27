Nell'episodio della serie prequel, in onda stasera in replica, Montalbano indaga su un delitto avvenuto nella notte di Capodanno mentre affronta anche una svolta nella sua vita sentimentale Dopo il ritorno della scorsa settimana, Il giovane Montalbano di Michele Riondino si prepara ad allietare il pubblico di Rai 1 con un nuovo episodio, a partire dalle 21:30. Stasera andrà infatti in onda Capodanno, tratto dai racconti "Capodanno" (raccolto in Un mese con Montalbano) e "Meglio lo scuro" (da La paura di Montalbano), entrambi firmati da Andrea Camilleri. Il giovane Montalbano: la trama dell'episodio in replica lunedì 27 luglio Nella notte di Capodanno del 1991 un delitto sconvolge l'albergo dove alloggia Salvo Montalbano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il giovane Montalbano, stasera su Rai 1 c'è "Capodanno": trama, cast e durata dell'episodio

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