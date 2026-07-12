The Deep Dark stasera su Rai 4 | trama cast e durata dell' horror francese

Da movieplayer.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Rai 4 appuntamento con The Deep Dark - Discesa nell'abisso, il thriller horror francese di Mathieu Turi: trama, cast, durata e curiosità sul film dalle atmosfere lovecraftiane. Un viaggio nelle profondità della Terra si trasforma in un incubo senza via d'uscita: è The Deep Dark - Discesa nell'abisso, horror francese del 2023 diretto da Mathieu Turi, in onda stasera su Rai 4 alle 21.20. Ambientato nella Francia degli anni '50, il film racconta la missione di un gruppo di minatori che, dopo un crollo sotterraneo, si ritrova intrappolato in una miniera dove scoprirà una misteriosa presenza nascosta. La trama: tra claustrofobia e orrore lovecraftiano La storia prende il via quando un gruppo di minatori viene incaricato di accompagnare un professore all'interno di una miniera per recuperare alcuni . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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