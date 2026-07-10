Ellen Hollman si trasforma in una letale 'Rambo al femminile' nel film in onda stasera su Rai 4: una spietata storia di vendetta e azione anni '80 tra i boschi dell'Alabama. Stasera in TV, alle 21:20 su Rai 4 (canale 21 del DTT), va in onda Army of One, un adrenalinico action-thriller del 2020 diretto da Stephen Durham. Il film, caratterizzato da un ritmo serrato e da una forte componente di violenza stilizzata, si ispira apertamente ai grandi cult del cinema di genere degli anni '80. Al centro della storia c'è una tostissima protagonista disposta a tutto pur di vendicarsi: una vera e propria caccia all'uomo che terrà gli spettatori incollati allo schermo per tutta la sua durata di 91 minuti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Army of One stasera su Rai 4: trama cast e durata dell'action-thriller

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Multi SubHe was crowned as a puppet and he ruled as an executioner

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