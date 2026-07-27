Il giovane Montalbano | le anticipazioni trama cast e streaming della seconda puntata replica

Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica). Questa sera, lunedì 27 luglio 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nella notte di Capodanno del 1991 viene commesso un delitto proprio nell’albergo dove alloggia Montalbano. 🔗 Leggi su Tpi.it

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