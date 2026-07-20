. Questa sera, lunedì 20 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Siamo nell’autunno del 1990. Salvo Montalbano è vice commissario a Mascalippa, un paese dell’Appennino siculo, ed è fidanzato con Mery, un’insegnante che lavora a Catania e che lo raggiunge per il fine settimana; Salvo le vuole molto bene, ma è spesso a disagio quando la ragazza comincia a parlare di matrimonio o di convivenza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della prima puntata (replica)

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