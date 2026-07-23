Doc – Nelle tue mani 3 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata replica

Stasera alle 21:30 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata della terza stagione di Doc – Nelle tue mani. La serie vede ancora Luca Argentero nel ruolo del medico Andrea Fanti. La puntata viene trasmessa in replica e rappresenta un'ulteriore occasione per seguire le vicende del protagonista e del personale del Policlinico Ambrosiano.

Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata. Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel primo episodio di stasera Doc scava alla ricerca di nuovi ricordi e, ora che ha finalmente incontrato la sua “vela”, ha una pista chiara da seguire. Al suo fianco c’è Giulia che, oltre ai problemi di Andrea e a una direttrice d’orchestra appena ricoverata, deve però pensare anche alla sua carriera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Complimenti a @RaiUno e a @Lucaargentero @MatildeGioli @pierspollon @SimonaTabasco @LazzaroSara #MarcoRossetti e a tutto il Cast di @DocNelleTueMani per gli Ascolti con 1.465.000 12,50% #DOC #DOC3 #NelleTueMani #NelleTueMani3 x.com

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