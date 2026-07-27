Il Fucecchio si prende Casini e Trapani
Il Fucecchio si prepara per il prossimo campionato di Eccellenza, con l'inizio della preparazione fissato per il 3 agosto. La rosa si sta consolidando grazie alle riconferme di alcuni giocatori, tra cui Casini e Trapani. Sono in arrivo altri due elementi per rinforzare la squadra, che lavorerà sotto la guida di mister Menichetti. La squadra ha quindi già iniziato a mettere le basi per la nuova stagione.
Raffica di riconferme per il Fucecchio, che si appresta a iniziare il prossimo campionato di Eccellenza e che ripartirà con la preparazione il prossimo 3 agosto: inizia a prendere forma la rosa a disposizione di mister Menichetti, che conterà anche su altri due elementi in arrivo per rinforzare il gruppo squadra. Continua ad abbassarsi l’età media della rosa, che si aggira attorno ai 22 anni: nonostante ciò, i bianconeri si sono sempre fatti valere a discapito di una giovane età, anche in un campionato tosto come l’Eccellenza. L’obiettivo è quello di ripartire al meglio e gli ultimi due innesti del DS Del Carratore puntano in quella... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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