il fucecchio si prende casini e trapani

Notizia in breve

Il Fucecchio si prepara per il prossimo campionato di Eccellenza, con l'inizio della preparazione fissato per il 3 agosto. La rosa si sta consolidando grazie alle riconferme di alcuni giocatori, tra cui Casini e Trapani. Sono in arrivo altri due elementi per rinforzare la squadra, che lavorerà sotto la guida di mister Menichetti. La squadra ha quindi già iniziato a mettere le basi per la nuova stagione.