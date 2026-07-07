Il Fucecchio ha pubblicato sui propri canali social una votazione per il miglior gol segnato durante il campionato di Eccellenza, conclusosi con la salvezza diretta. Tra le varie reti, quella di un giocatore è risultata la più apprezzata dagli utenti. La votazione si è svolta a stagione ormai terminata e in vista di un nuovo anno calcistico. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui criteri di selezione o sui partecipanti alla competizione.

Sui propri canali social, a stagione ormai terminata e sull’orlo di un nuovo anno calcistico, il Fucecchio ha dedicato una particolare competizione alle reti più belle segnate dai propri giocatori durante questo campionato di Eccellenza, che si è concluso con la salvezza diretta. Dei 28 gol segnati dai bianconeri quest’anno, sono stati sei i candidati allo scettro di ‘migliore’. Ai nastri di partenza si sono, infatti, presentati Geniotal, unico con due candidature (1-0 contro la Lucchese e 1-0 contro la Sestese), poi Fiorini (1-1 contro la Real Cerretese), quindi Pieri (0-1 contro la Sestese) e ancora Badalassi (2-0 contro il Cenaia) e poi Cioni (2-0 contro la Larcianese). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iniziativa del Fucecchio di Eccellenza. Cioni si aggiudica il titolo per il miglior gol

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