Lo stress entra in aula prima delle parole Il docente che si prende cura di sé si prende cura della classe

Lo stress dei docenti si manifesta attraverso segnali fisici e comportamentali prima ancora di iniziare la lezione. Il tono di voce, i movimenti e le reazioni agli imprevisti riflettono lo stato di tensione, influenzando l’ambiente di apprendimento. La cura di sé da parte degli insegnanti può incidere sulla qualità dell’interazione con gli studenti.

Lo stress del docente non rimane fuori dalla porta della classe, perché il corpo, il tono della voce, il ritmo dei movimenti e il modo di reagire agli imprevisti comunicano molto prima dei contenuti della lezione. Un insegnante può arrivare preparato, conoscere perfettamente la propria disciplina e aver organizzato ogni attività, ma se entra in aula in una condizione di forte tensione trasmette comunque un clima che gli studenti percepiscono con immediatezza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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