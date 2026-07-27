Dal 30 luglio al 2 agosto, a Schio si svolge l’International Scledum Film Festival. La manifestazione prevede quattro giorni di proiezioni di film, incontri, masterclass, esposizioni e performance artistiche. Sono previsti ospiti speciali e momenti dedicati alla cultura cinematografica. L’evento si svolge in diverse location della città, coinvolgendo pubblico e professionisti del settore. La rassegna si concentra sulla scoperta di produzioni internazionali e nazionali, con un’attenzione particolare alle opere emergenti.

Dal 30 luglio al 2 agosto torna a Schio l’ International Scledum Film Festival, con quattro giornate di cinema, incontri, masterclass, mostre, performance artistiche e ospiti d’eccezione. Promosso e organizzato dall’associazione STANZA PERFETTA APS, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Schio e il patrocinio della Regione del Veneto, il festival trasformerà ancora una volta il centro storico cittadino in un laboratorio di cultura contemporanea dove cinema, arte, artigianato, manifattura e spettacolo dialogheranno tra loro. La direzione artistica è affidata al regista e sceneggiatore Alessandro Carrieri, affiancato dal co-organizzatore Filippo Dorigato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il filo nascosto del cinema: alla scoperta dell’International Scledum Film Festival a Schio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cinema, costume e moda protagonisti a Schio con la II edizione dell’International Scledum Film FestivalA Schio si svolge dal 30 luglio al 2 agosto la seconda edizione dell’International Scledum Film Festival, dedicato a cinema, costume e moda.

Comunicato Stampa: CRV - Presentato l'International Scledum Film Festival di Schio (VI), dal 30 luglio al 2 agostoDal 30 luglio al 2 agosto si svolgerà a Schio l'International Scledum Film Festival.

Comunicato Stampa: CRV - Presentato l’International Scledum Film Festival di Schio (VI), dal 30 luglio al 2 agostoPresentato l’International Scledum Film Festival che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto. Bevilacqua (Lega-LV): A Schio, il costume racconta il cinema, ma anche il suo territorio (Arv) Venezia, 13 lu ... gazzettadiparma.it

CRV - Presentato l’International Scledum Film Festival di Schio (VI), dal 30 luglio al 2 agostoPresentato l’International Scledum Film Festival che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto. Bevilacqua (Lega-LV): A Schio, il costume racconta il cinema, ma anche il suo territorio (Arv) Venezia, 13 ... ansa.it