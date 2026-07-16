A Schio si svolge dal 30 luglio al 2 agosto la seconda edizione dell’International Scledum Film Festival, dedicato a cinema, costume e moda. L’evento prevede quattro giornate con proiezioni, incontri, masterclass, mostre e performance artistiche. Sono previsti anche ospiti d’eccezione e diverse attività rivolte a pubblico e professionisti del settore. La manifestazione si svolge in vari spazi della città, coinvolgendo artisti e creativi nel settore cinematografico e fashion.

SCHIO – Quattro giornate di cinema, incontri, masterclass, mostre, performance artistiche e ospiti d’eccezione. Dal 30 luglio al 2 agosto torna a Schio l’International Scledum Film Festival, il primo festival italiano interamente dedicato al costume e alla moda nel cinema, con un’edizione ancora più ricca che conferma e amplia il progetto culturale nato per valorizzare il lavoro dei costumisti e il loro ruolo fondamentale nella costruzione dell’identità narrativa dei film. Promosso e organizzato dall’associazione STANZA PERFETTA APS, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Schio e il patrocinio della Regione del Veneto, il festival trasformerà ancora una volta il centro storico cittadino in un laboratorio di cultura contemporanea dove cinema, arte, artigianato, manifattura e spettacolo dialogheranno tra loro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cinema, costume e moda protagonisti a Schio con la II edizione dell’International Scledum Film Festival

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