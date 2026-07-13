Comunicato Stampa | CRV - Presentato l' International Scledum Film Festival di Schio VI dal 30 luglio al 2 agosto

Notizia in breve

Dal 30 luglio al 2 agosto si svolgerà a Schio l'International Scledum Film Festival. L'evento è stato annunciato da un rappresentante regionale durante una conferenza stampa a Venezia. La manifestazione prevede la proiezione di film internazionali e attività collaterali. La location principale sarà il centro culturale della città, con eventi previsti anche in spazi all'aperto. La rassegna raccoglie film provenienti da diversi paesi e si rivolge a un pubblico di appassionati e professionisti del settore.