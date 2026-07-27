Il difensore centrale perfetto | guida completa all’Evoluzione Condottiero elegante di EA FC 26

Il parco delle Evoluzioni di EA SPORTS FC 26 si arricchisce di un nuovo upgrade pensato appositamente per chi vuole blindare il reparto arretrato senza rinunciare alla qualità nella costruzione dal basso. È arrivata ufficialmente Condottiero elegante, un’evoluzione progettata per trasformare un difensore centrale in un regista difensivo completo e invalicabile. Con una durata di 17 giorni (16 giorni e 23 ore) e un focus totale sul ruolo di DC, questo percorso regala miglioramenti chiave sulla fase difensiva, sul fisico e sulla gestione della palla. Analizziamo nel dettaglio i requisiti, i boost statistici e i nuovi Stili di gioco introdotti. Requisiti e Limiti dell’Evoluzione “Condottiero elegante”. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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Come buildare un difensore perfetto: guida completa alle stats difensive

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