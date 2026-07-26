Due nuove evoluzioni sono state introdotte in EA SPORTS FC 26, una disponibile gratuitamente sull’App e l’altra nel sistema SBC. La novità fa parte della campagna FUTTIES, con aggiornamenti specifici dedicati alle evoluzioni del gioco. Le modifiche riguardano le modalità di ottenimento e utilizzo dei contenuti, offrendo ai giocatori nuove opzioni di personalizzazione e miglioramento delle squadre. L’introduzione si inserisce nel ciclo di aggiornamenti stagionali del titolo.

Continuano le novità per la campagna FUTTIES su EA SPORTS FC 26 con il rilascio di un doppio contenuto dedicato al sistema delle Evoluzioni. EA Sports ha infatti reso disponibili due upgrade contemporaneamente: Slancio Dinamico, riscattabile esclusivamente tramite le App ufficiali (Companion e Web App), e Accumulo Aura, una speciale Evoluzione sbloccabile tramite Sfida Creazione Rosa (SBC). Di seguito vediamo nel dettaglio tutti i requisiti, i miglioramenti e come sbloccare entrambi gli slot per potenziare la tua rosa. 1. Evoluzione “Slancio Dinamico” (Esclusiva App). Attenzione a non cercarla in-game da consolle o PC: questa evoluzione è accessibile esclusivamente tramite Companion App o Web App. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Una è gratis sull’App, l’altra è in SBC: la guida completa alle due nuove Evoluzioni di EA FC 26

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