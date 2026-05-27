Su Ultimate Team, EA Sports ha introdotto una nuova evoluzione chiamata “Il Portiere GOAT”. Questa modalità permette di trasformare il portiere principale in un difensore aggiunto, migliorandone le capacità e la posizione in campo. I giocatori possono aggiornare le statistiche del portiere, rendendolo più efficace come difensore. La funzione è disponibile attraverso un sistema di progressione specifico, che consente di ottenere questa trasformazione nel corso delle partite.

EA Sports ha appena rilasciato su Ultimate Team una nuovissima ed entusiasmante Evoluzione intitolata “Il Portiere GOAT”. Questa Evo nasce con un obiettivo ben preciso: ridefinire completamente il ruolo dell’estremo difensore ispirandosi allo stile di gioco rivoluzionario di Manuel Neuer. Grazie a questo potenziamento, potrai trasformare il tuo portiere in un vero e proprio libero aggiunto, dominante nelle uscite e fondamentale nella costruzione dal basso. Scopriamo nel dettaglio i requisiti di ammissione, i costi, i clamorosi upgrade statistici e i nuovi ruoli FC IQ. PREZZO E TEMPISTICHE. L’Evoluzione ha un costo decisamente accessibile per i potenziamenti che offre, configurandosi come un’ottima occasione per aggiornare il proprio estremo difensore: Costo: 25. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, GUIDA ALL’EVOLUZIONE “IL PORTIERE GOAT”: TRASFORMA IL TUO NUMERO 1 IN UN DIFENSORE AGGIUNTO (The GOATkeeper)

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