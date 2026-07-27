Nelle ultime settimane, le temperature estive hanno registrato nuove ondate di calore, con dati provenienti da tutto il mondo che confermano un costante aumento della temperatura globale. Le misurazioni ufficiali mostrano valori elevati in diverse regioni, senza possibilità di interpretazioni alternative. Mentre il clima continua a deteriorarsi, le risposte politiche rimangono limitate, concentrate su interventi temporanei e poco incisivi.

Le bolle di calore estive ci ricordano che la situazione climatica del pianeta continua a peggiorare. Lo dicono milioni di misurazioni della temperatura in tutte le parti del globo di cui non è possibile dubitare (a parte il folklore dei racconti degli elefanti di Annibale e di articoli improbabili di quotidiani del 1960 che girano in rete). Ed è questo il primo motivo per il quale (come già affermava papa Francesco nella Laudato sì ) dobbiamo accelerare nella transizione muovendo dal carbone e le fonti fossili a quelle fonti, come le rinnovabili, che hanno un impatto fino a 200 volte minore in termini di emissioni climalteranti. Per fortuna... 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Clima.

© Formiche.net - Il clima è malato ma la politica prescrive solo aspirine. L’opinione di Becchetti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La minaccia russa è reale, ma l’Europa torni a fare politica. L’opinione di GiroLe forze militari europee si stanno potenziando con nuove armi e truppe, mentre i paesi dell’Unione aumentano le spese militari.

La politica non ha più scuse, contro il declino serve responsabilità. L’opinione di BonanniDurante un'assemblea a Roma, davanti al Presidente della Repubblica, alla premier e a vari ministri, le imprese hanno chiesto interventi per il...

Il clima è malato ma la politica prescrive solo aspirine. L’opinione di BecchettiLe bolle di calore estive ci ricordano che la situazione climatica del pianeta continua a peggiorare. Lo dicono milioni di misurazioni della temperatura in tutte le parti del globo di cui non è possib ... formiche.net

Dibattito impedito dai collettivi a Bologna. Il giurista: Clima malato, ho pauraBologna, 13 marzo 2026 – La Digos è al lavoro per identificare i giovani del collettivo Cua che l’altra sera hanno impedito un dibattito sulla riforma della giustizia organizzato all’Università di ... ilrestodelcarlino.it