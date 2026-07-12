Le forze militari europee si stanno potenziando con nuove armi e truppe, mentre i paesi dell’Unione aumentano le spese militari. Le esercitazioni si moltiplicano lungo i confini orientali, con veicoli e soldati schierati in posizioni di difesa. La presenza di equipaggiamenti pesanti e di unità di pronto intervento si fa più visibile, in risposta alle tensioni con la Russia. La percezione di una strategia di deterrenza si traduce in un rafforzamento militare concreto, che si manifesta in modo evidente sul territorio.

Si dice che ci si riarma per difesa e deterrenza e che questo terrà lontan i i nostri nemici russi. Sbagliato: la percezione che si d à del riarmo è tutt’altra e può al contrario provocarli. Non guasta u n po’ di storia: dalla fine del XIX secolo ogni riarmo europeo ha provocato guerre in Europa, tra cui i due conflitti mondiali. Riarmare oggi gridando all’apocalisse finirà per provocarla. Si dice anche che Mosca ci vuole presto attaccare. Ma la realtà fattuale dimostra il contrario, come gli Usa hanno ben compreso. La Russia non ha la forza per attaccarci, anche perché non riesce nemmeno a vincere contro Kyiv: la sua aggressione all’Ucraina è inconcludente e f allimentare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La minaccia russa è reale, ma l’Europa torni a fare politica. L’opinione di Giro

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La dura minaccia per lEuropa

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