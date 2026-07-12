La minaccia russa è reale ma l’Europa torni a fare politica L’opinione di Giro

Da formiche.net 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze militari europee si stanno potenziando con nuove armi e truppe, mentre i paesi dell’Unione aumentano le spese militari. Le esercitazioni si moltiplicano lungo i confini orientali, con veicoli e soldati schierati in posizioni di difesa. La presenza di equipaggiamenti pesanti e di unità di pronto intervento si fa più visibile, in risposta alle tensioni con la Russia. La percezione di una strategia di deterrenza si traduce in un rafforzamento militare concreto, che si manifesta in modo evidente sul territorio.

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Si dice che  ci si riarma per difesa e deterrenza  e che  questo terrà lontan i  i nostri nemici  russi. Sbagliato: la percezione che si d à  del riarmo è tutt’altra e può  al contrario  provocarli.  Non guasta u n po’ di storia: dalla fine del XIX secolo ogni riarmo  europeo  ha provocato guerre in Europa, tra cui i  due  conflitti mondiali. Riarmare oggi gridando all’apocalisse finirà per provocarla. Si dice anche che Mosca ci vuole presto  attaccare. Ma la realtà fattuale dimostra il contrario, come gli Usa hanno ben compreso. La Russia non ha la forza per attaccarci, anche perché non riesce nemmeno a vincere contro Kyiv: la sua aggressione all’Ucraina è inconcludente e f allimentare. 🔗 Leggi su Formiche.net

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La dura minaccia per lEuropa

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