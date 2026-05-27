La politica non ha più scuse contro il declino serve responsabilità L’opinione di Bonanni

Notizia in breve

Durante un'assemblea a Roma, davanti al Presidente della Repubblica, alla premier e a vari ministri, le imprese hanno chiesto interventi per il settore industriale. I rappresentanti aziendali hanno espresso necessità di supporto, mentre i membri del governo hanno risposto con promesse di attenzione. La discussione si è conclusa senza impegni concreti o azioni specifiche, con applausi tra le parti.