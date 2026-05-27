La politica non ha più scuse contro il declino serve responsabilità L’opinione di Bonanni
Durante un'assemblea a Roma, davanti al Presidente della Repubblica, alla premier e a vari ministri, le imprese hanno chiesto interventi per il settore industriale. I rappresentanti aziendali hanno espresso necessità di supporto, mentre i membri del governo hanno risposto con promesse di attenzione. La discussione si è conclusa senza impegni concreti o azioni specifiche, con applausi tra le parti.
L’assemblea degli industriali a Roma, davanti al Presidente della Repubblica, alla premier e a una platea di ministri, ha riproposto il solito rito nazionale: imprese che chiedono aiuto, governi che promettono attenzione, applausi reciproci e nessuna vera assunzione di responsabilità. Da decenni il copione è identico. Cambiano i nomi, non le abitudini. Si invoca competitività, si denunciano costi eccessivi, si accusano i mercati internazionali, ma si evita accuratamente di affrontare la radice del problema: l’Italia continua a perdere terreno soprattutto per colpa propria. La politica scarica sull’Europa responsabilità che appartengono alle classi dirigenti italiane. 🔗 Leggi su Formiche.net
I Ditched the Cruel Prince & Now He's Begging!Reborn, I Refused the Crown Prince
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