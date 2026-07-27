Il caso Pirlo e la partita persa con l’opinione pubblica

Da repubblica.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le critiche sui social, anche i principali quotidiani hanno dedicato attenzione al caso Pirlo, trasformando la discussione in un fenomeno che attraversa diversi mezzi di comunicazione.

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Alle critiche sui social sono seguiti attacchi anche sui principali quotidiani del Paese, che hanno contribuito a trasformare la discussione in un fenomeno transmediale. Tutto questo rende evidente come, per la Federazione, quella di un ct non sia più una scelta “semplicemente” tecnica. È una decisione reputazionale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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