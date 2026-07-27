Alle critiche sui social sono seguiti attacchi anche sui principali quotidiani del Paese, che hanno contribuito a trasformare la discussione in un fenomeno transmediale. Tutto questo rende evidente come, per la Federazione, quella di un ct non sia più una scelta “semplicemente” tecnica. È una decisione reputazionale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il caso Pirlo e la partita persa con l’opinione pubblica

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Temi più discussi: Pirlo, il caso Fonbet e le polemiche. Malagò frena sulla nomina in Nazionale; Pirlo Ct dell’Italia, giallo sulla mancata ufficialità. Scoppia il caso dello sponsor russo; Su Pirlo e Maldini scoppia anche il caso dei figli: cosa dice la norma federale e perché il precedente Lippi è diverso; Pirlo e il caso Russia, Malagò valuta la retromarcia e il Codacons pronto a ricorrere al Tar.

#Maldini pronto allo strappo in caso di no definitivo a #Pirlo. Si è sentito molte volte con il tecnico scelto e non arretra di un centimetro rispetto alle sue convinzioni ( #Repubblica) x.com

L'imbarazzo per la tempesta politica, il caso dei figli di Maldini e Pirlo: perché Malagò è sempre più inquieto sul nuovo ct reddit

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Italia, Pirlo quasi fuori per il caso Russia. Maldini è pronto a lasciare e incontra Malagò. I retroscenaIl presidente federale molto perplesso dopo aver studiato l’accordo con la russa Fonbet, ma cercherà comunque di evitare la rottura con Paolo. Il ruolo dell'advisor Leonardo ... gazzetta.it