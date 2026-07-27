Il caso Pirlo e la partita persa con l’opinione pubblica
Dopo le critiche sui social, anche i principali quotidiani hanno dedicato attenzione al caso Pirlo, trasformando la discussione in un fenomeno che attraversa diversi mezzi di comunicazione.
Alle critiche sui social sono seguiti attacchi anche sui principali quotidiani del Paese, che hanno contribuito a trasformare la discussione in un fenomeno transmediale. Tutto questo rende evidente come, per la Federazione, quella di un ct non sia più una scelta “semplicemente” tecnica. È una decisione reputazionale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Notizie e thread social correlati
Malagò spiazzato dalla durissima reazione dell’opinione pubblica a PirloIl presidente della Figc ha espresso sorpresa per la forte reazione dell’opinione pubblica riguardo a Pirlo.
Leggi anche: "Vieni in Saragozza": il videoclip di Lonze che divide l'opinione pubblica con lo 'Slip 'n Slide' sotto i portici Unesco
Temi più discussi: Pirlo, il caso Fonbet e le polemiche. Malagò frena sulla nomina in Nazionale; Pirlo Ct dell’Italia, giallo sulla mancata ufficialità. Scoppia il caso dello sponsor russo; Su Pirlo e Maldini scoppia anche il caso dei figli: cosa dice la norma federale e perché il precedente Lippi è diverso; Pirlo e il caso Russia, Malagò valuta la retromarcia e il Codacons pronto a ricorrere al Tar.
#Maldini pronto allo strappo in caso di no definitivo a #Pirlo. Si è sentito molte volte con il tecnico scelto e non arretra di un centimetro rispetto alle sue convinzioni ( #Repubblica) x.com
Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia: dopo il caso Russia è saltata definitivamente la trattativa. Gli incontri previsti per lunedì 27 luglio a Roma tra il suo entourage e la FIGC sono stati annullati, con lo stop a tutte le procedure in co facebook
L'imbarazzo per la tempesta politica, il caso dei figli di Maldini e Pirlo: perché Malagò è sempre più inquieto sul nuovo ct reddit
Pirlo rompe il silenzio dopo le accuse: L'amore per l'Italia non dipende da un incaricoDopo la scelta da parte di Maldini e Leonardo di nominare Pirlo come nuovo ct è scoppiato un caso diplomatico e la candidatura a commissario tecnico è saltata. In breve: l'attuale tecnico dello United ... corrieredellosport.it
Italia, Pirlo quasi fuori per il caso Russia. Maldini è pronto a lasciare e incontra Malagò. I retroscenaIl presidente federale molto perplesso dopo aver studiato l’accordo con la russa Fonbet, ma cercherà comunque di evitare la rottura con Paolo. Il ruolo dell'advisor Leonardo ... gazzetta.it