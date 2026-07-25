Il presidente della Figc ha espresso sorpresa per la forte reazione dell’opinione pubblica riguardo a Pirlo. Malagò, noto per la sua sensibilità alle opinioni esterne, si è mostrato colpito dalla veemenza delle critiche. La reazione pubblica si è manifestata in modo deciso, creando un clima di tensione attorno alle vicende legate all’allenatore. La sua posizione si inserisce in un contesto di attenzione alle opinioni dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Malagò non ama il vento contrario e su Pirlo il vento è contrarissimo. Il presidente della Figc Giovanni Malagò è molto sensibile all’opinione pubblica. Potremmo dire che ha basato la sua carriera sul saper surfare sull’opinione pubblica. Non è uno che ama il vento contrario. E – come scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport – è rimasto decisamente spiazzato dalla durissima reazione dell’opinione pubblica alla conferma della preferenza caduta su Pirlo. E ora non sa che fare. Perché se si impunta contro Pirlo (che ovviamente non lo convince) rischia la rottura con Maldini. Ma chiaramente ha commesso un autogol e non sa come uscirne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò spiazzato dalla durissima reazione dell’opinione pubblica a Pirlo

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