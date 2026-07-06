È un videoclip destinato a far discutere quello del singolo ‘Vieni in Saragozza’, in uscita mercoledì sulle piattaforme. Per lanciare l’ultima traccia del rapper emergente bolognese Lonze, sui social in questi giorni stanno rimbalzando di telefono in telefono brevi estratti di una scena in particolare, in cui l’autore del brano insieme a una decina di amici-comparse si trova all’ombra dei portici patrimonio Unesco di via Saragozza. Qui il rapper canta il ritornello del proprio inedito, mentre alle sue spalle gli amici in shorts o costume da bagno e ciabatte si buttano, scivolando, su un telo di plastica steso proprio sotto gli archi, scivolando via alle spalle del rapper dopo avere inzuppato il telo con acqua e sapone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vieni in Saragozza": il videoclip di Lonze che divide l'opinione pubblica con lo 'Slip 'n Slide' sotto i portici Unesco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vieni in Saragozza: il videoclip di Lonze che divide l'opinione pubblica con lo 'Slip 'n Slide' s

Notizie e thread social correlati

Vieni in Saragozza, il videoclip delle polemiche: il rapper Lonze e quegli ‘scivoloni’ contestati sotto i portici di San LucaUn videoclip del singolo ‘Vieni in Saragozza’ è stato diffuso recentemente, generando polemiche.

Il look del giorno, con la polo sotto lo slip dressIn estate, il dress code si fa più complicato, con lo slip dress che torna protagonista sulle passerelle.

Vieni in Saragozza, il videoclip delle polemiche: il rapper Lonze e quegli ‘scivoloni’ contestati sotto i portici di San LucaMentre lui canta il ritornello gli amici si gettano su un telo di plastica intriso di acqua e sapone sotto le arcate di San Luca patrimonio dell’Unesco: è il fenomeno dello Slip’n Slide nato negli Sta ... msn.com

Il videoclip di Lonze con 'Vieni in Saragozza' sotto i portici di San Luca divide tutti: Con lo Slip ‘n Slide si deturpanoLa polemica: Sono Patrimonio dell'Unesco ma non ci sono controlli ... ilrestodelcarlino.it