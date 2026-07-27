Il caffè salernitano ora sbarca alle Maldive con Trucillo

Il caffè Trucillo, torrefazione di Salerno, ha avviato le esportazioni alle Maldive. L’azienda, di proprietà familiare da tre generazioni, ha deciso di portare il suo prodotto sull’isola, aprendo un nuovo mercato. La decisione riguarda la distribuzione del caffè italiano in questa località. Finora, non sono stati comunicati dettagli sui volumi o sui partner coinvolti. La scelta segue un’espansione internazionale dell’azienda nel settore del caffè.

PORTARE il caffè italiano fino alle Maldive. Caffè Trucillo, torrefazione di Salerno proprietà dell’omonima famiglia da tre generazioni, nel primo semestre 2026 ha rafforzato la propria presenza internazionale con due nuovi traguardi: l’apertura di un coffee shop a marchio nell’arcipelago delle Maldive e l’avvio operativo della sede Trucillo Usa per la gestione diretta di importazione e distribuzione nel mercato nordamericano. Due passi che confermano la vocazione cosmopolita dell’azienda campana, da sempre focalizzata sulla qualità del prodotto, sulla formazione e sulla diffusione della più autentica cultura del caffè, in Italia e nel... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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