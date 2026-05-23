L’ex calciatore ha dichiarato che, ora che l’allenatore è libero, vorrebbe andare alle Maldive con lui e un altro calciatore. Ha anche affermato che in futuro l’allenatore potrebbe tornare a guidare una squadra di Serie A, ipotizzando il Brescia. Inoltre, ha espresso il desiderio di trascorrere del tempo con lui a cena, preferendo questa possibilità rispetto a lavorare nel suo staff.

"Penso che la prossima stagione ci faremo più aperitivi con Pep, Robi e il mitico Piovani". Quando c’è da ridere e scherzare, Luca Toni è sempre in prima fila. Soprattutto se al tavolo ci sono gli amici del suo Brescia dei primi anni Duemila, quello di Carletto Mazzone. "Non ho ancora scritto a Guardiola, adesso avrà il telefono in tilt. Agli amici, e Pep è un amico, preferisco far sentire la vicinanza nei momenti duri - racconta il centravanti campione del Mondo dell’Italia 2006 -. Fra qualche giorno lo chiamo. La notizia dell’addio al City era nell’aria. A Manchester ha vinto tutto e più volte, battendo ogni tipo di record. Guardiola ha trasformato il City". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toni: "Ora che Pep è libero, con lui e Robi andrei alle Maldive. Prima o poi allenerà il Brescia, ma ora..."

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