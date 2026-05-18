Sub morti alle Maldive ora i soccorritori usano il rebreather | cos'è il sistema a circuito chiuso
Le operazioni di recupero dei corpi rimasti intrappolati nelle grotte sommerse delle Maldive sono state interrotte a causa della presenza di sub morti. Per proseguire, i soccorritori hanno adottato l’uso del rebreather, un sistema a circuito chiuso che permette di riutilizzare l’aria respirabile. Questa tecnologia consente di ridurre la quantità di gas da portare in immersione e di operare in modo più prolungato e sicuro in ambienti difficili come le grotte sommerse.
Gli speleosub impegnati nel recupero dei corpi rimasti intrappolati nelle grotte sommerse delle Maldive stanno utilizzando il sistema rebreather, una tecnologia di respirazione a circuito chiuso che consente immersioni molto più lunghe anche in ambienti particolarmente complessi e difficili da esplorare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Recupero corpi degli italiani morti alle Maldive, corsa contro tempo e squali: missione col rebreather, cos'èÈ corsa contro il tempo e contro gli squali per recuperare i corpi dei sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione ad Alimathà, isola...
Italiani morti alle Maldive, “l’immersione doveva durare un’ora, non sono mai riemersi”, parla il testimoneLa testimonianza di uno dei presenti della Duke of York, l'imbarcazione sulla quale si trovavano i cinque italiani morti ieri alle Maldive: "Si sono...
Sub morti alle Maldive, tornati i venti italiani a bordo della barca: Siamo molto provati milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Sub italiani morti alle Maldive: oggi riprendono le operazioni di recupero dei corpi nella grotta dove è avvenuta la tragedia. Intanto emergono nuovi dettagli dalle indagini - Facebook facebook
Sub morti alle Maldive, ora i soccorritori usano il rebreather: cos’è il sistema a circuito chiusoI sub impegnati nel recupero dei corpi rimasti intrappolati nelle grotte sommerse delle Maldive stanno utilizzando il sistema rebreather, una tecnologia ... fanpage.it
L'universo ha un pessimo senso dell'umorismo: il 14 maggio 2026 è uscito Subnautica 2 e nello stesso giorno cinque italiani sono morti intrappolati in una grotta sottomarina alle Maldive reddit
Sub morti, intervengono i sommozzatori finlandesi. Le Maldive: Non c’era richiesta per l’immersione in grottaÈ attesa oggi la ripresa delle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti il 14 maggio in una grotta alle Maldive ... fanpage.it