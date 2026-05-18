Sub morti alle Maldive ora i soccorritori usano il rebreather | cos'è il sistema a circuito chiuso

Le operazioni di recupero dei corpi rimasti intrappolati nelle grotte sommerse delle Maldive sono state interrotte a causa della presenza di sub morti. Per proseguire, i soccorritori hanno adottato l’uso del rebreather, un sistema a circuito chiuso che permette di riutilizzare l’aria respirabile. Questa tecnologia consente di ridurre la quantità di gas da portare in immersione e di operare in modo più prolungato e sicuro in ambienti difficili come le grotte sommerse.

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