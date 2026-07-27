i rischi delle apuane due interventi in poche ore

Due interventi sono stati effettuati in poche ore dalla stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano nella Valle degli Alberghi. La giornata di domenica ha visto un’intensa attività di soccorso, con interventi mirati e localizzati. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle condizioni delle persone assistite. La stazione di Massa ha continuato a intervenire per garantire la sicurezza in un’area nota per i rischi legati alle Apuane.

Un’altra domenica di interventi e intenso lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. Ieri la stazione di Massa ha effettuato due interventi localizzati nella Valle degli Alberghi. La prima attivazione, arrivata verso le 19.30 di Sabato, ha riguardato il recupero di tre ragazzi originari della provincia di Firenze. Gli escursionisti erano partiti la mattina di sabato dalla Val Serenaia con l’obiettivo di pernottare al bivacco Aronte al Passo della Focolaccia. Durante il tragitto hanno sbagliato sentiero e si sono ritrovati sul versante opposto, in fondo alla valle degli Alberghi. I tre, spossati, senza riserve di acqua e con calzature non idonee, sono stati recuperati dalla squadra a terra, che era partita alle 20 dal Biforco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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