In poche ore, i vigili del fuoco sono intervenuti 25 volte nella zona di Roma. Gli interventi riguardano incendi a Tor Vergata e Casal Bruciato, con fiamme che hanno interessato diverse aree della città. La sera precedente, un grande incendio ha coinvolto il ristorante Bio di Valleranello, causando un’esplosione di due bombole di gas che ha svegliato i residenti.

Una giornata di incendi. I numeri bastano per dare un’idea di quello che è successo ieri attorno a Roma, dopo che la sera precedente un rogo di vaste proporzioni ha distrutto il ristorante Bio di Valleranello, a Fonte Meravigliosa (Roma sud), provocando anche l’esplosione di due bombole di gas udita da molti residenti della zona. Solo nel periodo compreso fra le 8 e le 15, i vigili del fuoco del comando provinciale di via Genova sono intervenuti in 25 situazioni di incendio di bosco o sterpaglie, con le squadre fuori dalle caserme praticamente per tutta la giornata. Il bilancio finale è stato comunque superiore, anche perché le richieste di soccorso per quel motivo sono proseguite fino a sera. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Incendi, a Roma 25 interventi dei vigili del fuoco in poche ore. Allarme a Tor Vergata e a Casal Bruciato

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Incendio auto ad Aprilia intervento dei Vigili del Fuoco

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