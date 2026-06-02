Bomba d' acqua su Monza e Brianza | strade allagate e oltre 20 interventi in poche ore

Una forte pioggia ha colpito Monza e Brianza, provocando allagamenti su strade e cantine e bloccando alcune auto nei sottopassi. In poche ore, i vigili del fuoco sono intervenuti più di venti volte per gestire le emergenze legate all’acqua. La giornata di festa ha visto un intenso lavoro da parte dei soccorritori per rispondere alle richieste di aiuto nella zona.

Un bomba d’acqua si è abbattuta su Monza e Brianza. Un 2 giugno di intenso lavoro per i vigili del fuoco brianzolo che, dalle prime ore della mattina di questa giornata di festa, sono impegnati in interventi per strade e cantine allagate, auto bloccate nei sottopassi del territorio. Al momento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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